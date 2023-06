Trio é preso com carro roubado e simulacro de arma em Salvador

Três homens foram presos com um carro roubado e um simulacro de pistola na tarde desta sexta-feira, 2, na Avenida Paralela, próximo ao Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador.

A Polícia Militar informou que o trio foi visto promovendo manobras arriscadas na via. O veículo foi interceptado e, durante a consulta, os agentes constataram que o automóvel havia sido roubado no dia 10 de maio, no bairro do Stiep.

Durante a abordagem, os policiais também observaram que os suspeitos usavam duas camisas e duas bermudas. Ainda segundo a PM, eles confessaram que pretendiam praticar roubos e trocariam de roupa para evitar flagrante.

Os homens e o carro foram apresentados na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV).