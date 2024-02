Trio é preso por suspeita de aplicar golpe em hotel na Pituba | A TARDE

A Polícia Civil (PC), através de equipes do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), efetuaram a prisão em flagrante de três homens por estelionato, na tarde de segunda-feira, 29. Com os suspeitos foram encontrados com porções de maconha e uma cópia de um documento de identidade falsificado, que pertence a um policial federal, utilizado para aplicar golpes.

O trio usava cartões de crédito clonados para pagar as despesas em um hotel na Pituba, onde foram presos, e causaram um prejuízo de R$ 6,8 mil ao estabelecimento. O grupo também é investigado por praticar essa mesma modalidade criminosa em outros hotéis, estabelecimentos e sites comerciais pelo estado, gerando prejuízo de quase um milhão de reais para comerciantes e operadoras de cartões de crédito.

Outros dois integrantes do grupo criminoso foram identificados e estão sendo procurados. O trio foi indiciado pelos crimes de tráfico de drogas, associação criminosa, estelionato e falsidade ideológica.