Turista alemão é assaltado no Centro Histórico de Salvador

Um turista alemão foi roubado no Pelourinho, Centro Histórico de Salvador, por um jovem de 18 anos. O crime foi cometido na tarde desta segunda-feira, 12. O homem ainda teria sido agredido ao tentar reagir a ação criminosa.

Segundo as informações da Polícia Civil, o suspeito tomou o aparelho celular do turista enquanto ele caminhava pelas ruas do Pelourinho.

Pessoas que estavam no local registraram em vídeo o momento em que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou para atender a vítima. Não há detalhes sobre a agressão ou estado de saúde dele.

Nas imagens, é possível ver o turista ao chão logo antes de ser atendido pelos socorridos.PrisãoPouco depois do crime, o suspeito foi conduzido por policiais militares e autuado em flagrante, na Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur) pelo crime, na Praça da Inglaterra, no bairro do Comércio.

Ainda conforme a Polícia Civil, o celular foi recuperado pelos policiais militares que perseguiram e capturaram o autor do crime que está à disposição da Justiça.

null Reprodução | Redes Sociais