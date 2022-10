Ufba vai paralisar dois pontos de alimentação a partir desta sexta

A Universidade Federal da Bahia (Ufba) informou nesta terça-feira, 25, que irá suspender os pontos de distribuição de alimentos de São Lázaro e Vitória a partir desta sexta-feira, 28. O restaurante do campus de Ondina está paralisado após suspeita de intoxicação alimentar em alunos.

"Mesmo não havendo a interdição da área de produção naquele momento, a Ufba decidiu por suspender as atividades por medida de segurança, passando a custear alimentação aos estudantes em situação de maior vulnerabilidade", diz a instituição.

A Ufba disponibilizou uma lista de alunos aptos a solicitar o auxílio. Na última quinta-feira, 20, um grupo de estudantes da universidade protestou contra os problemas no serviço dos restaurantes universitários (RUs) da instituição.

A manifestação aconteceu no prédio da Superintendência de Tecnologia da Informação (STI), no bairro de Ondina, em Salvador. De acordo com o Diretório Central de Estudantes (DCE), as empresas que prestam serviço de alimentação estão "extremamente precarizadas". A situação teria piorado após o retorno das aulas presenciais.