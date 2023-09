Um dos suspeitos de atirar contra policiais havia sido preso em junho

Preso em junho desse ano, um dos suspeitos de atirar contra policiais em Valéria, nesta sexta-feira, 15, estava com liberdade provisória.



Vitor Eduardo Santos Dantas foi detido pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo na ocasião e foi o quinto suspeito localizado por forças estadual e federal de participar do ataque contra agentes. Ele e comparsas são acusados de integrarem uma facção que entrou em confronto com policiais no bairro de Valéria.

Dois fuzis, uma submetralhadora, duas pistolas, carregadores, munições e rádios comunicadores foram apreendidos com o grupo até a manhã deste sábado, 16. Cinco suspeitos entraram em confronto com a polícia nas últimas 24 horas. Atingidos por disparos, foram socorridos, mas não resistiram.