Vacina bivalente contra Covid-19 vai ser iniciada nesta segunda, 27

A Prefeitura de Salvador, por intermédio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), inicia nesta segunda feira, 27, a aplicação da vacina bivalente da Pfizer contra Covid-19.



A primeira fase da campanha atinge pessoas com 80 anos ou mais, além dos imunocomprometidos, quilombolas, pessoas assistidas em instituições de longa permanência com 12 anos ou mais, e os trabalhadores de Centros de Acolhimento.

A ampliação dos grupos prioritários vai ser feita de forma escalonada, de acordo com o cronograma do Ministério da Saúde, o que pode ser antecipado de acordo com a disponibilidade dos imunizantes e da situação epidemiológica.

A imunização vai ser realizada com a confirmação do critério mínimo de indicação, que é ter tomado pelo menos duas doses das vacinas monovalentes (Coronavac, Astrazeneca/Fiocruz, Pfizer ou Janssen) e do intervalo de 4 meses da última dose recebida, o que pode ser as duas doses do esquema primário ou qualquer dose de reforço. Ainda vai ser necessário apresentar documento de identificação com foto, cartão SUS e confirmação do nome na lista no site da SMS.

“Vamos fechar este mês festivo com mais uma notícia feliz. O início da aplicação da vacina bivalente chega como um reforço de peso e vai contribuir de forma efetiva na diminuição dos casos graves da Covid-19 e variantes da Ômicron. Já tivemos uma resposta muito positiva nos ciclos de imunização com as monovalentes; com a oferta desta dupla proteção, vamos avançar ainda mais. Sigamos fazendo a nossa parte, a vacinação é individual, mas a mobilização é coletiva”, destacou a vice-prefeita de Salvador e gestora da pasta, Ana Paula Matos.

A vacinação contra Covid-19 está suspensa neste final de semana. Os locais e outros públicos da estratégia vão ser divulgados ainda neste domingo, 26, no site e redes sociais da SMS.