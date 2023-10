Vacinação contra Covid-19 e gripe é retomada nesta segunda; confira | A TARDE

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) vai retomar o esquema de vacinação contra Covid-19 e gripe em Salvador na segunda-feira, 16. As doses serão aplicadas entre às 8h e 16h. A vacina contra a gripa está disponível para pessoas com idade igual ou superior a seis meses. A lista das unidades pode ser conferida no site.



Já a proteção contra a Covid-19, além do público habilitado para a bivalente, que deve respeitar prazo de 4 meses entre as doses, serão oferecidas a 1ª e 2ª doses para pessoas com 12 anos ou mais no esquema “Liberou Geral”. enquanto a 3ª dose será disponibilizada exclusivamente para pessoas imunocomprometidas de 12 anos ou mais, residentes de Salvador.

Confira os públicos/pontos de vacinação:

2ª DOSE DE CRIANÇAS DE 3 E 4 ANOS (INCLUINDO IMUNOSSUPRIMIDAS) – CORONAVAC PEDIÁTRICA – RESIDENTE EM SALVADOR

Postos fixos: USF Lealdina Barros, USF Curralinho, USF Barbalho, UBS Ramiro Azevedo, UBS Pelourinho, USF Gamboa, USF Arraial do Retiro, USF Nova Sussuarana, UBS Edson Teixeira, USF Musurunga I, USF San Martin III, UBS Maria Conceição Imbassay, UBS Virgílio de Carvalho, UBS Cosme de Farias, USF Deputado Luiz Braga, USF Cajazeiras IV, USF Alto da Terezinha, USF São João do Cabrito, USF Vista Alegre, USF Rio Sena, USF Alto de Coutos I, USF Fazenda Coutos I, USF Fazenda Coutos III, UBS Periperi, USF Colinas de Periperi, USF Bom Jesus dos Passos, USF Paramana e USF Ilha de Maré.

3ª DOSE DE CRIANÇAS DE 3 E 4 ANOS (COM OU SEM COMORBIDADES) QUE INICIARAM O ESQUEMA VACINAL COM CORONAVAC – RESIDENTE EM SALVADOR

Postos fixos: USF Garcia, UBS Barbalho, UBS Ramiro de Azevedo, UBS Pelourinho, USF Gamboa, UBS Manoel Vitorino, UBS Mario Andrea, UBS Cosme de Farias, USF Santa Luzia, USF Vale do Matatu, UBS Virgílio de Carvalho, USF João Roma Filho, USF Nova Brasília, UBS Pires da Veiga, USF San Martin III, UBS Maria Conceição Imbassay, UBS César de Araújo, USF Imbuí, USF Parque de Pituaçu, USF Pituaçu, USF Zulmira Barros, USF Curralinho, USF Arraial do Retiro, USF Nova Sussuarana, UBS Edson Teixeira, USF Cajazeiras IV, USF Nova Esperança, UBS José Mariane, UBS Frei Benjamin, UBS Marechal Rondon, USF Alto do Cabrito, USF Capelinha, UBS Periperi, USF Colinas de Periperi, USF Alto da Terezinha, USF São João do Cabrito, USF Vista Alegre, USF Rio Sena, USF Alto de Coutos I, USF Fazenda Coutos I, USF Fazenda Coutos III, USF Beira Mangue, USF Itacaranha, USF Estrada da Cocisa, USF Paramana, USF Bom Jesus dos Passos e USF Ilha de Maré.

1ª e 2ª DOSE DE CRIANÇAS DE 5 A 11 ANOS COM OU SEM COMORBIDADES – PFIZER PEDIÁTRICA – RESIDENTE EM SALVADOR

Postos fixos: USF Lealdina Barros, USF Menino Joel, UBS Barbalho, UBS Ramiro Azevedo, UBS Pelourinho, USF Gamboa, USF Arraial do Retiro, USF Nova Sussuarana, UBS Edson Teixeira, USF Vale do Matatu, USF Santa Luzia, UBS Manoel Vitorino, UBS Mario Andrea, USF Candeal Pequeno, UBS Cosme de Farias, USF Nova Esperança, UBS Jose Mariane, UBS Cesar de Araujo, USF Imbuí, USF Parque de Pituaçu, USF Pituaçu, USF Zulmira Barros, USF Curralinho, USF San Martin III, UBS Maria Conceição Imbassay, UBS Virgílio de Carvalho, USF Cajazeiras V, USF Nova Brasília, UBS Pires da Veiga, UBS Frei Benjamin, UBS Marechal Rondon, USF Alto do Cabrito, USF Capelinha, UBS Periperi, USF Colinas de Periperi, USF Alto da Terezinha, USF São João do Cabrito, USF Vista Alegre, USF Rio Sena, USF Alto de Coutos I, USF Fazenda Coutos I, USF Fazenda Coutos III, USF Beira Mangue, USF Itacaranha, USF Estrada da Cocisa, USF Paramana, USF Bom Jesus dos Passos e USF Ilha de Maré.

1ª, 2ª e 3ª DOSE DA PFIZER BABY (6 MESES A 4 ANOS COM OU SEM COMORBIDADES) – RESIDENTES EM SALVADOR

Postos fixos: USF Garcia, UBS Barbalho, UBS Ramiro de Azevedo, UBS Pelourinho, USF Gamboa, UBS Manoel Vitorino, UBS Mario Andrea, UBS Cosme de Farias, USF Santa Luzia, USF Vale do Matatu, UBS Virgílio de Carvalho, USF João Roma Filho, USF Nova Brasília, UBS Pires da Veiga, USF San Martin III, UBS Maria Conceição Imbassay, UBS César de Araújo, USF Imbuí, USF Parque de Pituaçu, USF Pituaçu, USF Zulmira Barros, USF Curralinho, USF Arraial do Retiro, USF Nova Sussuarana, UBS Edson Teixeira, USF Cajazeiras IV, USF Nova Esperança, UBS José Mariane, UBS Frei Benjamin, UBS Marechal Rondon, USF Alto do Cabrito, USF Capelinha, UBS Periperi, USF Colinas de Periperi, USF Alto da Terezinha, USF São João do Cabrito, USF Vista Alegre, USF Rio Sena, USF Alto de Coutos I, USF Fazenda Coutos I, USF Fazenda Coutos III, USF Beira Mangue, USF Itacaranha, USF Estrada da Cocisa, USF Paramana, USF Bom Jesus dos Passos, USF Ilha de Maré.

REFORÇO DA PFIZER PEDIÁTRICA PARA CRIANÇAS DE 5 A 11 ANOS COM/SEM COMORBIDADES – RESIDENTE DE SALVADOR

Postos fixos: USF Lealdina Barros, USF Menino Joel, USF Arraial do Retiro, USF Nova Sussuarana, UBS Edson Teixeira, UBS Cesar de Araújo, USF Imbuí, USF Parque de Pituaçu, USF Pituaçu, USF Zulmira Barros, USF Curralinho, UBS Barbalho, UBS Ramiro de Azevedo, UBS Pelourinho, USF Gamboa, USF João Roma Filho, USF Nova Brasília, UBS Pires da Veiga, USF Matatu, USF Santa Luzia, UBS Manoel Vitorino, UBS Cosme de Farias, USF Candeal Pequeno, UBS Mario Andrea, USF Virgílio de Carvalho, USF San Martin III, UBS Maria Conceição Imbassay, USF Nova Esperança, UBS José Mariane, USF Cajazeiras V, UBS Frei Benjamin, UBS Marechal Rondon, USF Alto do Cabrito, USF Capelinha, UBS Periperi, USF Colinas de Periperi, USF Alto da Terezinha, USF São João do Cabrito, USF Vista Alegre, USF Rio Sena, USF Alto de Coutos I, USF Fazenda Coutos I, USF Fazenda Coutos III, USF Beira Mangue, USF Itacaranha, USF Estrada da Cocisa, USF Paramana, USF Bom Jesus dos Passos e USF Ilha de Maré

DOCUMENTOS:

CRIANÇA ACOMPANHADA PELO PAI OU MÃE: Necessário estar com nome no site da SMS e no ato da vacinação apresentar originais e cópias do documento de identificação com foto do pai ou da mãe que estiver presente, original e cópia do documento de identificação da criança, e originais da caderneta de vacina e cartão SUS de Salvador da criança.