Vacinação contra Covid-19 e gripe retorna em Salvador nesta segunda

A vacinação de rotina, contra a Covid e gripe ficou suspensa em Salvador neste fim de semana. Os atendimentos serão retomados em toda a rede municipal na segunda-feira, 21, e o esquema com locais de vacinação, público-alvo e horários será divulgado no domingo, 20.

Neste sábado, 19, foi realizada mais uma edição do Sábado do Homem, com alguns postos oferecendo serviços em saúde para o público masculino, incluindo vacinação, das 9h às 16h. As unidades participantes foram as USF Parque de Pituaçu, USF Zulmira Barros (Costa Azul), USF Santa Luzia (Engenho Velho de Brotas), USF Professor Humberto Castro Lima/Pernambuezinho (Pernambués), USF Deputado Cristóvão Ferreira (Saramandaia), USF Fernando Filgueiras (Alto da Cachoeirinha), UBS Ministro Alkimin (Massaranduba), UBS Sete de Abril, USF São Marcos, USF São Marcos II, USF Jaqueira do Carneiro, USF Bom Juá e USF Rio Sena.