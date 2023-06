Vacinação contra poliomielite é retomada nesta segunda

A vacinação contra a poliomielite nas 160 salas de imunização da rede básica, será retomada nesta segunda-feira, 12, das 8h às 17h. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), no mês de maio, diante do fornecimento irregular e para otimizar o uso de doses por frasco, a pasta estabeleceu unidades de referência para aplicação do imunizante. No entanto, o fornecimento foi regularizado e está novamente disponível em todas as salas de vacinação.

Imunização - A Vacina Poliomielite Oral (VOP) faz parte do calendário básico de vacinação das crianças, sendo administradas como dose de reforço aos 15 meses e 4 anos. O esquema primário é feito nas crianças menores de 1 ano, com a Vacina Poliomielite inativada, aos 2, 4 e 6 meses, por via intramuscular.

A poliomielite, ou paralisia infantil, é uma doença infectocontagiosa viral aguda que atinge principalmente crianças de até 5 anos. Também conhecida como pólio ou paralisia infantil, é uma doença contagiosa aguda causada pelo poliovírus, que pode infectar crianças e adultos por meio do contato direto com fezes ou com secreções eliminadas pela boca das pessoas doentes e provocar ou não paralisia.

Tríplice Viral - A vacinação tríplice viral segue ainda sendo ofertada - exclusivamente e em caráter temporário - nas seguintes unidades:

USF Curralinho; USF Pituaçu; USF Cajazeiras IV; USF Yolanda Pires;UBS Nelson Piauí Dourado; UBS Pires Da Veiga; USF Vale Do Cambonas; UBS Cecy Andrade; UBS José Mariane; UBS Orlando Imbassahy; UBS São Cristóvão; UBS Frei Benjamin; UBS Marechal Rondon; UBS Péricles Laranjeira; UBS Clementino Fraga; USF Lealdina Barros; Multicentro Adriano Pondé; USF Santa Luzia; Ubs Mário Andréa; UBS Cosme De Farias; USF Gambo; UBS Barbalho; UBS Ramiro De Azevedo; UBS José Maria Conceição Santiago Imbassahy; Multicentro Liberdade; USF Plataforma; USF Teotônio Vilela II; USF Ilha Amarela; UBS Periperi; UBS Sérgio Arouca; UBS Ministro Alkimin; USF Joanes Leste; USF Mata Escura; UBS Rodrigo Argolo; UBS Engomadeira; USF Calabetão; UBS Edson Teixeira.

O imunizante previne contra sarampo, caxumba e rubéola. No Calendário Nacional de Vacinação, está disponível para pessoas de 12 meses a 59 anos de idade, sendo recomendadas duas doses até 29 anos e uma dose.