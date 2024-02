Valor arrecadado em camarote será revertido ao Martagão Gesteira | A TARDE

Todo o valor arrecadado com o acesso ao camarote Salvador durante o show de Saulo Fernandes no mirante será revertido para o Hospital Martagão Gesteira. O artista que antes já realizou um show na Concha em prol ao hospital, apresentará neste sábado, 10, a sua pipoca no circuito Barra-Ondina.

Figura marcante no carnaval de Salvador, o cantor e compositor de Axé fará seu show para todos que estão na rua na maior festa popular do mundo. Pessoas com deficiência e idosos terão vista privilegiada no Camarote Acessível e Prefeitura de Salvador, em frente ao Mirante.

Além da destinação ao hospital, parte do valor arrecadado dos acessos de todos os dias do Camarote Salvador será revertido para diversos projetos sociais, promovendo educação, cultura, arte e capacitação profissional ao longo do ano, nas comunidades adjacentes.

Diretora-executiva da Premium Entretenimento, que promove o Camarote Salvador, Luciana Villas Boas indica que a iniciativa é uma forma de amplificar a alegria do Carnaval. “Todos os anos, recebemos milhares de pessoas no nosso evento, e sabemos que a energia da rua é o que torna a nossa festa única. Nos unimos a Saulo para exaltar a diversidade do nosso carnaval e presentear a cidade que levamos no nome”, afirma.