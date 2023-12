Verão inicia com clima chuvoso em Salvador | A TARDE

O início do verão de Salvador ainda não está com a cara da estação. Ainda assim, após o temporal na última quarta-feira, o dia seguinte foi mais tranquilo. No entanto, a população precisou lidar com os prejuízos da madrugada, com fortes chuvas, quedas de árvores e rajadas de vento. Nesta sexta-feira, 22, as chuvas serão mais fracas e gradativamente o sol voltará no final de semana para fazer jus ao início do verão.

As chuvas foram decorrência da atuação do Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN), segundo o Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil de Salvador (Cemadec).

Por isso, a manhã de quinta-feira, 21, foi reservada para avaliar os estragos causados pelo temporal. Quem entende bem é Cristina Della Cella, presidente da Associação Brasileira Protetora dos Animais da Bahia (ABPA). O ambulatório do abrigo foi destruído na madrugada.

“A ventania foi tão forte que as telhas, além de quebrarem, voaram e entrou água. Tem um forro de PVC por dentro do ambulatório que caiu com a vazão de água, foi água para tudo quanto é lado, molhou alguns animais doentes, perdemos vacinas, porque houve queda de energia. Fora os canis que estão alagados, porque tem goteira e não aguenta essa vazão de água”, relata.

Os animais doentes, cerca de 15 gatos filhotes, ficaram debaixo d'água durante a madrugada, além de 5 filhotes de cães que se recuperavam de cirurgia. Foram cerca de R$ 3 mil de prejuízo com as vacinas. Agora o abrigo precisa de R$ 5 mil para consertar o telhado. Com isso, iniciou campanha de doação nas redes sociais (@abpabahia) para arrecadar alimentação e o dinheiro para um novo telhado.

“Uma cadelinha convulsionou, uma idosa, e amanhã o cardiologista vai atender,porque teve um colapso. A gente acha que foi por causa do relâmpago, trovoada”, relata Cristina.

Em locais como Yacht Clube da Bahia, na Avenida 7 de Setembro, a manhã também foi de avaliar os prejuízos, como destelhamento em alguns imóveis. Também teve árvore caída na ladeira da Barra. Em alguns bairros, como Itapuã, tiveram queda de energia pela manhã.

“Na capital baiana, o número de clientes com o fornecimento interrompido representa menos de 1,3% do total de unidades consumidoras do município. A empresa permanece com mais de 3.000 profissionais atuando nas ocorrências e manterá o regime de contingência até a normalização do serviço”, informou A Neoenergia Coelba por meio de nota na noite de quinta.

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) registrou, até as 19h40 de quinta, 217 solicitações. Foram 41 de destelhamento, 35 de deslizamento de terra e árvores ameaçando cair, além de 19 árvores caídas e 20 ameaças de desabamento.

De acordo com Alana Matos, coordenadora do Cemadec, na madrugada de quarta-feira foi registrada a maior rajada de vento do ano em Salvador, de 63,4km/h. Até o final da tarde, foi registrado 80mm de chuva na cidade. “A chuva de quinta foi mais amena, então os ventos foram mais fracos e trouxeram menos impactos”, aponta.

Ela ainda conta que nesta sexta a situação da chuva deve melhorar gradativamente até o final de semana, já que o VCAN está perdendo força. “Ele tem como característica estourar em alguns pontos. Por enquanto, não temos nenhum cenário próximo de ter um novo estouro, então será de chuvas fracas. Ainda vamo sobservar nebulosidade, mas nada como na quarta-feira”, destaca.

A expectativa é que o sol brilhe sábado, 23, e no domingo, 24. A nebulosidade também irá diminuir. Para quem irá viajar para a Ilha de Itaparica, o ferry-boat voltou a funcionar, com quatro embarcações operando de hora em hora.

