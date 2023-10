Vida de catadoras é tema de livro lançado na capital

Escrito a partir de uma dissertação de mestrado, o livro “Catadoras de Luxo: heroínas (in)visíveis” mergulha no universo das catadoras de resíduos que atuam na capital baiana. A proposta da autora Laíze Lantyer Luz não é só trazer visibilidade para as trabalhadoras, mas provocar reflexão social e ambiental.

O conteúdo traz entrevistas, fotografias e uma linha do tempo do projeto que o fomentou. A edição bilíngue, em inglês e português, foi lançada na quinta-feira, 21, às 18h, na livraria Leitura do Shopping Salvador.

A autora Laíze Lantyer Luz explica que o projeto de mesmo nome que deu origem ao livro é de 2019 e é indicado ao prêmio Innovare 2023.

A motivação é da dissertação de mestrado em Políticas Sociais e Cidadania pela Universidade Católica do Salvador (UCSal).

Nesse processo, ela decidiu fazer uma exposição fotográfica com essas catadoras, que gerou um leilão com as fotos, cujo dinheiro foi direcionado as catadoras do projeto. Além disso, há um documentário com o mesmo nome disponível na plataforma YouTube.

“Foi um divisor realmente de águas na minha vida depois que eu tive contato com elas, porque eu fui em profundidade. Eu poderia ter ficado numa superfície, só que me incomodava”, conta Laize que vê o lançamento do livro como um fechamento de ciclo.

Internacional

O livro foi lançado inicialmente nos Estados Unidos e contou com a parceria da Universidade de Pittsburgh, no estado da Pensilvânia. A obra pode ser baixada gratuitamente no site da Editora Navida. Na produção, foram três categorias de catadores: cooperativa, de rua e em situação de rua.

O grande dilema da obra é refletir que se houver educação ambiental, as pessoas vão ter mais consciência sobre o descarte e realizá-lo da forma adequada.

Quem se sente satisfeita com o trabalho do livro e acreditou no projeto é Annemone Santos, 39 anos, que é catadora desde muito nova, assim como sua mãe.

A primeira vez que foi ao Shopping Salvador, foi devido à exposição fotográfica do Catadoras de Luxo. Graças ao projeto que também frequentou um salão de beleza, quando fez o ensaio fotográfico para a mostra.

“Para mim foi importante saber que eu estava ali representando a minha mãe, representando a mim e representando uma massa que ainda trabalha de maneira escrava na nossa sociedade”, afirma a presidente da Federação de Catadores do Estado da Bahia e coordenadora do projeto Cata Rua, Annemone Santos.

Ela também aprendeu muito com o projeto. Começou a pesquisar sobre economia linear, além de ter a autoestima elevada.

“O que eu consegui aprender dentro desse projeto foi que a gente é uma peça importante dentro do meio ambiente e que a sociedade precisa valorizar o nosso trabalho. Eu era capaz de muito mais do que as pessoas me disseram lá atrás. A gente é muito mais do que as pessoas dizem. Hoje, as pessoas me procuram e querem que eu fale do meu trabalho”, relata Annemone.

O trabalho realizado também foi motivo de lágrimas. Maria Cristina dos Santos, 54 anos, vice-presidente da Cooperativa de Coleta Seletiva Processamento de Plástico e Proteção Ambiental (Cmapet) e uma das catadoras que protagonizam o livro, não conseguiu segurar a emoção ao falar da sua trajetória como catadora e a importância do projeto na sua vida.

Relevância

“Para a gente está sendo muito especial. Estamos sendo valorizadas como catadoras, como mulheres negras. Eu sinto muito orgulho de dizer que sou preta e, além disso, catadora. É desse material que a gente sobrevive. Eu tive dois filhos, hoje eu tenho um. É desse dinheiro do trabalho da reciclagem que eu educo meu filho, que eu dou a alimentação dele. Não só para mim, mas para as minhas colegas, está sendo muito gratificante, estou muito orgulhosa”, diz Maria Cristina relata.

