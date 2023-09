Vídeo: bandido é espancado após tentar roubar ônibus com arma falsa

O criminoso que sequestrou um ônibus na noite de quarta-feira, 27, no bairro da Boca do Rio, em Salvador, utilizou uma pistola falsa para cometer o crime. Segundo informações da Polícia Militar, a denúncia que chegou até equipes da 39ª Companhia Independente da PM foi sobre uma tentativa de assalto a um coletivo que passava pela Av. Otávio Mangabeira. O suspeito foi agredido pelos passageiros.

Ainda de acordo com a corporação, os policiais foram averiguar a informação e, ao chegarem no local, os PMs encontraram o suspeito com uma pistola falsa. Em seguida, o suspeito foi levado para ser medicado e logo depois apresentado na Central de Flagrantes.

Veja o momento da abordagem:





