Vídeo: batida entre BMW e Corsa na Avenida Paralela

Um veículo modelo BMW e um Chevrolet Corsa se chocaram na manhã deste sábado, 23, na Avenida Paralela, em Salvador. O caso aconteceu por volta das 10h.

Em imagens enviadas ao Portal A TARDE, é possível ver o corsa com a traseira destruída. Já a BMW, foi menos prejudicada no impacto e teve danos aparentes na lateral e frente do veículo. Não há detalhes de como o acidente aconteceu.

Segundo a Transalvador, não houve registro de feridos. Apesar do acidente, até a última atualização, o trânsito na região segue sem congestionamento. Agentes da Transalvador já estão no local e um guincho fará a retirada dos carros.

Veja o vídeo:





Cidadão Repórter ao A TARDE