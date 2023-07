Vídeo: carro pega fogo em condomínio no Horto Florestal

Um carro pegou fogo na noite de segunda-feira, 3, no estacionamento de um dos dois prédio do condomínio Horto Barcelona, no Horto Florestal, em Salvador. Não há informações sobre feridos.

Em vídeos feitos por vizinhos, é possível notar o carro em chamas e fumaça no local. O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas.

Por volta das 22h, o fogo já tinha sido controlado. A causa do incêndio que deixou o veículo destruído será investigada.

