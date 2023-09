Vídeo: casa de três andares desaba em Cosme de Farias

Uma casa de três andares desabou na noite deste domingo, 3, na localidade conhecida como Baixa do Tubo, no bairro de Cosme de Farias, em Salvador.

O Corpo de Bombeiros informou que três viaturas foram enviadas para o local da ocorrência, em nota. A Defesa Civil de Salvador (Codesal) também foi acionada.

"Três viaturas do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) estão atuando numa ocorrência de desabamento de um prédio de três andares em Cosme de Farias, Salvador, neste domingo, 3. De acordo com populares a edificação que desabou tinha três andares. Ainda não há registro de vítimas", diz a nota.

A Companhia de Operações com Cães (COC) do CBMBA está atuando no desabamento de um imóvel. Os cachorros estão realizando a varredura para verificar se existem possíveis vítimas no local. A Coelba também foi acionada e já está atuando na área.

