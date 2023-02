Vídeo: criança de 4 anos é assaltada em volta para casa

Uma criança de 4 anos foi vítima de roubo por dois assaltantes enquanto voltava da escola. O crime foi cometido na manhã de quinta-feira, 9, na Avenida Leão, no bairro da IAPI, em Salvador.

Imagens das câmeras de segurança do local flagraram a ação dos criminosos. No vídeo é possível ver o momento em que dois homens chegam em uma moto, ambos vestidos com uma farda de uma empresa, e realizam um retorno para abordar mãe e filha. Um deles desce do veículo , arrebata o aparelho celular da mão da criança e volta para a moto; logo em seguida a dupla foge [veja vídeo]

A Polícia Militar informou que equipe da 37ª Companhia Independente da PM, responsável pelo policiamento na região, não foi acionada para o caso.

