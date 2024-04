VÍDEO: Duas pessoas são resgatadas na praia do Farol da Barra | A TARDE

Duas pessoas foram resgatadas por equipes da Capitania dos Portos da Bahia (CPBA), na tarde do último sábado, 6, nas proximidades da Praia do Porto da Barra, em Salvador.

Segundo a Marinha do Brasil, militares da CPBA realizavam atividades de Inspeção Naval de rotina e localizaram as pessoas sobre um tapete flutuante. Ele derivava rapidamente, após ter se desprendido de uma lancha. Após serem resgatadas, elas foram levadas de volta à embarcação que estava pela região.

A CPBA alerta que as condições de mar e vento devem ser rigorosamente observadas por todos aqueles que navegam. Para o atendimento de emergências no mar ou em rios, a Marinha do Brasil disponibiliza número 185, que opera 24 horas por dia.

Divulgação | Marinha do Brasil