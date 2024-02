Vídeo: Ferry-Boat de Salvador tem fila intensa neste sábado | A TARDE

O Terminal de São Joaquim, do sistema Ferry-Boat, apresenta alto fluxo de pessoas neste sábado. Segundo informações do Filômetro da Internacional Travessias (ITS), a fila ultrapassa as 4 horas de espera. Em nota, a ITS informou o tempo de espera para veículos é de 3h.

Imagens recebidas pela equipe do Portal A TARDE mostram a intensa movimentação na área de embarque. As filas ultrapassam o espaço dos guichês do Terminal São Joaquim.

A TARDE / Leitor

Já no sentido contrário, em Bom Despacho, não há filas. A espera indicada é de menos de 30 minutos.



Até este sábado (10), o ferry-boat vai operar 24h, segundo a ITS. Até o dia 16 de fevereiro, a empresa vai disponibilizar 420 viagens extras de hora marcada. Ano passado, passaram pelos dois terminais (São Joaquim e Bom Despacho) um total de 382 mil pessoas e 40 mil veículos durante a operação especial de carnaval.

Em 2024, a empresa conta com seis barcos disponíveis: Anna Nery, Ivete Sangalo, Maria Bethânia, Pinheiro, Rio Paraguaçu e Zumbi dos Palmares.