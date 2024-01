Vídeo: fiação pega fogo na Av. São Rafael e deixa região sem energia | A TARDE

A fiação de um poste pegou fogo na Avenida São Rafael, em Salvador, na manhã desta quinta-feira, 4. A ocorrência deixou moradores e comerciantes da região sem energia.

Imagens recebidas pela equipe do Portal A TARDE mostram parte da fiação no chão da via. Também é possível ver que agentes da Neonergia Coelba trabalham no local para restabelecer o serviço. A área está isolada, no entanto, não compromete o fluxo de veículos na região.

Em nota, a Neoenergia Coelba informou que “as chamas foram iniciadas em fios de telefonia e internet, afetando a rede elétrica. Equipes da distribuidora seguem atuando para recompor a fiação danificada e normalizar os consumidores afetados”.

Veja o vídeo:





A TARDE / Leitor