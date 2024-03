Vídeo: Homem é preso após entrar armado em campus da Ufba | A TARDE

Um homem foi preso em flagrante no campus de São Lázaro, da Universidade Federal da Bahia (Ufba), nesta sexta-feira, 15, após entrar armado com um revólver calibre 38 dentro da instituição de ensino no bairro da Federação, em Salvador. O caso foi confirmado pela Coordenação de Segurança da instituição.



De acordo com a Ufba, o suspeito estava sendo perseguido por dois policiais quando entrou na universidade. Os PMs o imobilizaram e o conduziram à 7ª Delegacia, no bairro do Rio Vermelho.

A situação causou tumulto entre alunos e funcionários. Em imagens recebidas pelo Portal A Tarde é possível ver o tumulto na ora da abordagem.

A Polícia Civil informou que o homem foi apresentado na Central de Flagrantes e que além da arma, dois celulares e um relógio foram apreendidos.

Reprodução | Redes Sociais