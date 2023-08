Vídeo: homem faz 'limpa' em mercado de Salvador

As câmeras de segurança de um mercado localizado no bairro de Itapuã, em Salvador, mostram o momento em que um homem furta alimentos. Nas imagens, é possível notar que o suspeito coloca os produtos dentro de uma bolsa. Após notar que não está sendo visto, ele deixa o estabelecimento caminhando de forma tranquila.

O mercado fica na região da Vila Militar do bairro. O home ainda chegou a selecionar quais produtos iria levar do comércio. Ele ainda não aparentou preocupação com a presença do sistema de vídeo no espaço.

Reprodução

Ao Portal A TARDE, a Polícia Civil da Bahia disse que não foi identificado um registro de ocorrência sobre o caso. Não há informações sobre o acionamento das forças policiais por parte do estabelecimento.