Vídeo: homem reage a assalto e bandidos fogem em Lauro de Freitas

Ao menos três ocorrências criminosas aconteceram na noite de quinta-feira, 13, em Lauro de Freitas, em Região Metropolitana de Salvador. Duas delas foram registradas pelas câmeras de segurança instaladas nas regiões.

Nas imagens, gravadas por volta das 20h45, o suposto policial aparece caminhando pelas proximidades da Avenida Luiz Tarquínio, quando dois homens em uma motocicleta se aproximam e anunciam o assalto. O homem se afasta e retira a arma. Após isso, os suspeitos desceram da moto e correram em disparada, cada um para uma direção. O homem ainda tenta alcançar um deles, mas não tem sucesso. A Polícia Militar chega em cerca de 10 minutos após o fato. [veja vídeo]

Antes disso, outros dois crimes já haviam sido cometidos nas proximidades. Conforme a polícia, uma tentativa de roubo a um o carro realizado por homens com as mesmas características. Pouco depois, outras câmeras de segurança registraram um arrastão a uma pastelaria na localidade. O carro usado na ação teria sido tomado de assalto no bairro de Itapuã, em Salvador.

