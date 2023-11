Vídeo: homem tenta roubar arma de PM e morre no Pelourinho | A TARDE

Um homem morreu após invadir a base móvel da Polícia Militar da Bahia (PM-BA), neste domingo, 22, no Pelourinho, Centro Histórico de Salvador. O suspeito tentou roubar a arma de uma policial feminina que estava de plantão, na localidade conhecida como Benin.

A militar resistiu à investida e, juntamente com outro agente que também estava de serviço no local, entrou em luta corporal com o suspeito, que acabou sendo atingido com um disparo de arma de fogo.

Por meio de nota, a Polícia Militar da Bahia informou que uma guarnição do PATAMO prestou socorro ao agressor para o Hospital Geral do Estado, onde não resistiu aos ferimentos. O local foi periciado, e as circunstâncias do fato serão apuradas pelo DHPP, local em que a ocorrência foi registrada.

Assista: