Vídeo: homens com submetralhadora assaltam loja de celulares no Imbuí

Uma dupla armada com uma submetralhadora assaltou uma loja de celulares localizada no bairro do Imbuí, em Salvador. O caso que aconteceu na tarde da quinta-feira, 6, chegou a ser registrado por uma câmera de segurança do local.

Nas imagens, um dos integrantes da dupla puxa a arma de uma mochila e mostra para a atendente do local, que é vista entregando um celular. Eles ainda teriam levado cerca de R$ 10 mil do caixa do estabelecimento.

Em nota, a Polícia Militar (PM-BA) informou que não foi acionada para a ocorrência. "Segundo informações da 39ª CIPM, não houve acionamento da unidade para a referida ocorrência. A corporação ressalta a importância de o cidadão acionar a PM através do 190 ou 181 sempre que flagrar ou for vítima de crime, bem como realizar o registro na delegacia".

null Reprodução