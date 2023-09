Vídeo: imóvel entra em chamas no interior da Bahia

Um incêndio atingiu um imóvel na noite de segunda-feira, 11, na cidade de Ipiaú, sul da Bahia. O casa aconteceu por volta das 20h, na rua José Hagge Midlej, no bairro São José Operário. As chamas deixaram a casa parcialmente destruída.

Segundo as informações, no momento do incêndio, uma idosa de 86 anos e seu filho estavam fora de casa. Porém, ao notar que o imóvel estava em chamas, a mulher passou mal e recebeu atendimento médico.

Ainda não há informação sobre o que iniciou as chamas.

Reprodução