Vídeo: incêndio em poste causa transtornos em São Marcos

Um incêndio atingiu um poste de energia elétrica na manhã desta sexta-feira, 21, na Rua São Marcos, no bairro do mesmo nome, em Salvador. As chamas atingiram parte da fiação, assustando a população que passava pelo local, conforme vídeos recebidos pelo Portal A TARDE.

Ao A TARDE, a Coelba informou que foi acionada após o registro de chamas em uma fiação e que durante as inspeções em campo, foi identificado um incêndio que se iniciou em uma ocupação irregular de telefonia e internet, resultando na interrupção do fornecimento de energia para aproximadamente 170 clientes na região.

Conforme a Coelba, foram direcionados ao local para prestar apoio ao Corpo de Bombeiros e, em seguida, iniciaram os trabalhos de recomposição dos equipamentos danificados. A previsão é que o trabalho seja concluído na tarde de hoje.

Com o incêndio, parte da fiação caiu no asfalto, o que causou transtorno no trânsito da rua, que ficou nos dois sentidos próxima a Upa de São Marcos, de acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador.

Veja vídeo:

null Reprodução