Vídeo: linha do metrô para na Estação Pirajá e provoca transtornos | A TARDE

Um dos trens que faz a linha 1 do metrô de Salvador, apresentou uma falha e parou, por volta das 6h desta segunda-feira, 16, na Estação Pirajá.

De acordo com informações de passageiros, após 10 minutos tentando dar a partida, um aviso de som foi emitido, comunicando aos ocupantes que descessem do veículo. O trem foi recolhido e a situação deve ser normalizada ainda nesta manhã.

O portal A TARDE entrou em contato com a CCR Metrô Bahia que informou que a equipe de manutenção da concessionária já retirou um trem de circulação na Linha 1, após este apresentar uma falha pontual na plataforma de embarque da Estação Pirajá. Novos trens foram inseridos na operação da Linha 1. A Linha 2 não foi impactada. A situação já foi normalizada e as duas linhas do metrô seguem operando normalmente.