Vídeo: manifestantes protestam contra falta de atendimento em clínicas | A TARDE

Moradores dos bairros de Marechal Rondon e Pau da Lima realizam protesto, na manhã desta sexta-feira (01), em busca da renovação do contrato junto ao SUS dos serviços oferecidos por duas clínicas localizadas nos bairros. Nas imagens é possível ver que populares fecharam a via e atearam fogo em pneus em frente a Clínica Marechal Rondon.

Em contato com a equipe do Portal A Tarde, a líder comunitária do bairro de Marechal Rondon, Rita Batista informou que os moradores aguardam um posicionamento da prefeitura de Salvador.

"Já tem três meses que as clínicas não têm os contratos renovados com o SUS e a comunidade de Marechal Rondon está sendo prejudicada. É o quarto manifesto, a gente não pode ficar sem saúde. Só vamos sair daqui depois que o prefeito se manifestar", disse.

A equipe do Portal A Tarde entrou em contato com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), mas até o momento não obteve retorno.



