Vídeo: motociclistas voltam a protestar e congestionam trânsito

Motociclistas de aplicativo voltaram a se manifestar nesta quinta-feira, 2, na região da Avenida Paralela. O protesto acontece contra as apreensões causadas pela proibição do serviço na cidade. O pedido da categoria é pela regularização da função, principalmente no período do Carnaval. Atualmente, a atividade é considerada clandestina na capital baiana.

Inicialmente, os motociclistas cadastrados nas plataformas Uber Moto e 99 Moto se concentraram na Avenida Antônio Carlos Magalhães, mas logo seguiram em direção a Avenida Paralela. A manifestação congestionou o trânsito na região.

Segundo a Transalvador, a pista da Avenida Paralela sentido aeroporto foi bloqueada pelos manifestantes. Na sexta-feira, 27, e na segunda, 30, os motociclistas já haviam realizado atos semelhantes.

Prefeitura x aplicativos de transporte

Ao Portal A TARDE, a Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob) afirmou que sempre houve fiscalização de combate ao transporte clandestino e alertou aos usuários que evitem recorrer a este tipo de serviço "uma vez que eles podem oferecer riscos à segurança". Também orientou que os passageiros "optem por utilizar veículos regulamentados e devidamente vistoriados pela pasta".

Já a Uber argumentou que atualmente não há nenhuma regulamentação sobre o transporte privado individual de passageiros em motocicletas e, por isso, não há base legal que justifique multas ou apreensões de motocicletas. O Uber Moto está disponível na capital baiana desde julho de 2021.

O argumento da Uber foi contestado pela Semob, que apontou que a lei municipal 9488/2019, que dispõe sobre o serviço de transporte por aplicativos em Salvador, não prevê a utilização de motocicletas.

De acordo com a gestão municipal, o artigo 13 da lei aponta que todas as características que o veículo deve possuir para atuar na cidade, especificando, inclusive, no inciso IV, que este deve ter ao menos quatro portas, ar-condicionado e capacidade máxima para sete passageiros.

Em Salvador, o serviço de mototáxi é regulamentado pela Prefeitura de Salvador, em que os motociclistas devem ser devidamente credenciados. Caso não esteja, as medidas administrativas são adotadas pelas equipes de fiscalização, com multa e remoção do veículo.

