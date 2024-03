Vídeo: mulher é executada a tiros em via pública no bairro do Lobato | A TARDE

Uma mulher foi executada a tiros no início da tarde deste sábado, 16, no bairro do Lobado, no Subúrbio Ferroviário de Salvador.

Segundo os relatos, a vítima, conhecida na região como "Índia" estava passando pela localidade quando um homem chegou atirando. O disparo atingiu a cabeça da vítima.

Em um vídeo enviado ao Portal A TARDE é possível ver a mullher estirada ao chão pouco após o crime.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil que informou que "não houve acionamento do DHPP".

O Portal A TARDE também entrou em contato com a Polícia Militar e aguarda uma resposta.

Na madrugada deste sábado, 16, um homem já havia sido morto no bairro do Lobato. O crime foi cometido na avenida Afrânio Peixoto, conhecida como Suburbana. Ele também foi vítima de disparo de arma de fogo.





Cidadão Repórter