Vídeo: PM prende suspeito menos de um minuto após roubo de celulares

Em menos de um minuto, uma guarnição da 13ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) prendeu um homem, suspeito de assaltar duas pessoas dentro de uma loja de material de construção, no bairro da Pituba, em Salvador. Um simulacro de pistola foi apreendido com o suspeito.



O crime aconteceu na manhã dessa segunda-feira, 28. De acordo com a major Leila Aragão, ela e outros integrantes do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) realizavam rondas pelo bairro quando se depararam com o pedido de ajuda das vítimas. “Eles indicaram a roupa que o suspeito estava usando e o sentido que ele havia fugido. Retornamos e, em menos de um minuto, conseguimos interceptá-lo”, detalhou a major.

O homem, que tentou roubar uma moto, se desfez da arma de brinquedo, mas foi encontrada próxima a ele durante a abordagem. Ele foi levado, junto com o material apreendido, para a Central de Flagrantes, nos Barris.

O homem foi autuado pelo crime de roubo. “Durante depoimento ele confessou que já cumpriu pena de um ano por receptação e três anos por tráfico de drogas. Agora ele segue na unidade à disposição da Justiça”, disse o delegado Roberto Nunes.

Divulgação