Vídeo: veículos batem de frente e motorista fica ferido em Salvador

Dois veículos bateram de frente na manhã desta quinta-feira, 17, na ladeira que dá acesso ao bairro de Canabrava, em Salvador. De acordo com a Superintendência de Trânsito do Salvado, (Transalvador), o motorista de um dos carros invadiu a contramão durante uma ultrapassagem irregular e provocou a batida.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), foi acionada e ajudou a tirar um dos condutores de dentro do carro. Os primeiros atendimentos foram feitos no local. A vítima teve que ser levada para um hospital. O estado de saúde não foi informado.

O acidente aconteceu na ladeira do Paralela Park. No local tem uma câmera de monitoramento da Prefeitura de Salvador instalada. Os moradores reclamam dos constantes acidentes no local. Os veículos permanecem no local e as causas da batida são investigadas.

Esse foi o segundo acidente registrado nas primeiras horas da manhã em Salvador. Durante a madrugada, um veículo capotou e terminou derrubando um poste e invadindo a ciclovia da avenida Orlando Gomes, trecho de Piatã. Informações preliminares apontam que o condutor do carro ficou ferido, mas sem gravidade. Houve um princípio de incêndio, que rapidamente foi controlado.





