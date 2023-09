Vídeo: vítima de atentado na Ribeira era jogador de futebol

A polícia segue em busca dos criminosos que desceram de um carro preto e abriram fogo contra um grupo de pessoas que jogava baralho no bairro da Ribeira, na Cidade Baixa de Salvador. O atentado criminoso foi registrado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) na noite da sexta-feira, 22, e deixou dois mortos.

O jogador de futebol de várzea, Breno Paulo Bomfim Ferreira, de 24 anos, e um pintor, identificado apenas como Leo, foram socorridos por populares, mas não resistiram aos ferimentos. Os criminosos fugiram e uma semana após o crime, não foram presos.



De acordo com a família de Breno Bomfim, o jovem tinha o sonho de ser atleta profissional. “Ele já viajou para a Tailândia para jogar futebol. Era um menino muito educado e todos gostavam dele. Nascido e criado na Ribeira. Os vizinhos não têm o que falar dele. Eles tiraram a vida de um jovem sonhador”, desabafou a irmã para a reportagem do Portal A TARDE.

Breno deixa 2 filhos. Uma menina de 3 anos e um garoto de 3 meses. Além de futebol, o jovem gostava de pagode. Num vídeo que a família enviou mostra ele feliz e contando com um grupo de amigos. A imagem foi registrada no dia 29 de agosto. Breno comemorava o aniversário de 24 anos. “Ele era assim. Sempre com um sorriso no rosto. Sonhava em ser jogador e melhorar a vida de todos da família. Minha mãe está desolada e estamos com medo porque não sabemos quem fez isso com ele”, revelou a irmã.







No domingo, 1º de outubro, amigos, familiares e moradores da Ribeira irão fazer uma passeata pedindo paz no bairro e cobrando o resultado das investigações. A concentração está marcada para 9h, no Campo do Lasca.