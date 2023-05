Vinte dias após deslizamento, Ladeira da Montanha segue interditada

Desde o dia 9 de maio, o tráfego de veículos está bloqueado na Ladeira da Montanha devido a riscos de deslizamento. A via é um dos principais acessos da Cidade Baixa para a Cidade Alta e, 20 dias depois, nesta segunda-feira, 29, o local segue isolado, com desvio de veículos por outros acessos da região.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), os condutores que trafegam pela região têm como opção de desvio utilizar o túnel Américo Simas ou a Avenida Contorno, acessando o Campo Grande.

A Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob) também mudou o itinerário de 25 linhas de ônibus que passam pela Ladeira da Montanha.

A interdição segue orientações da Defesa Civil (Codesal), que avalia os riscos e realiza obras de requalificação no local. No entanto, o órgão ainda não definiu data para a liberação do fluxo.