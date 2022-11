Violinista da Neojiba recupera instrumento roubado

O violino do músico Eliel Santana, spalla da Orquestra 2 de Julho, do Neojiba, que havia sido roubado na tarde da última terça-feira, foi recuperado na tarde de ontem. Graças à repercussão que o caso ganhou e a mobilização proposta pela própria orquestra, Eliel conseguiu recuperar seu instrumento.

O spalla é o primeiro violino de uma orquestra e funciona como o braço direito do maestro, sendo posição de destaque nas apresentações. Após o assalto de Eliel, a orquestra lançou uma campanha nas redes sociais para recuperar o instrumento e ofereceu ingressos como recompensa.

“Peguei carona com um colega que mora mais próximo de mim, em Paripe. Ele me deixou no ponto principal, a uns dez minutos de distância caminhando. Eu preferi pegar um mototáxi para evitar riscos, já era noite. Assim que o mototáxi me deixou, o assaltante já apareceu e me rendeu. Estava armado e foi logo pedindo o celular e tudo o que eu tinha”, contou Eliel.

O violinista relata que tem uma relação muito próxima com o instrumento e, com ele, já realizou sonhos. “Já realizei muitas coisas com ele, como a turnê que a orquestra fez recentemente. Compartilhei muitas coisas com ele, já participei de quartetos, duetos. Estamos juntos há mais ou menos uns dois anos”. Após o ocorrido, o músico registrou boletim de ocorrência na 5ª Delegacia Territorial - Periperi.

Reencontro

Na tarde de ontem, Eliel recebeu a notícia de que seu violino havia sido devolvido, na sede da TV Itapoan. “Estou muito feliz porque estou com ele de volta e vou continuar compartilhando momentos com meu instrumento”. Para Eliel, recuperar o instrumento foi um alívio e uma alegria, pois a orquestra se apresentará no próximo domingo no Teatro Castro Alves (TCA).

“Eu tenho uma afinidade muito grande com esse violino. Tocar com ele é uma outra experiência. Eu não tenho nem palavras para agradecer a todos os envolvidos e todo mundo que ajudou”, agradeceu Eliel.

