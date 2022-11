Violino da Neojiba é roubado em Salvador

O violino do músico Eliel Santana, spalla da Orquestra 2 de Julho, do Neojiba, foi roubado na tarde da última terça-feira, 9, em Salvador. O homem foi assaltado em Paripe, no Subúrbio Ferroviário, e perdeu também o celular. O boletim de ocorrência foi registrado na 5ª Delegacia Territorial, em Periperi. Segundo a Polícia Civil, ninguém foi preso.

"Realizei muitos sonhos com esse violino. Estava sempre com ele. Foi onde aprendi várias técnicas e melhorei como músico. Significaria muito para mim ter ele de volta", disse Eliel Santana em publicação realizada no Instagram.

De acordo com a orquestra, o instrumento é de cor clara e apresenta algumas rachaduras e cordas laranjas. O violino estava em um estojo preto.

A Neojiba disponibilizou o número de telefone (71) 3044-2959 para quem tiver informações sobre o instrumento. Eliel Santana irá se apresentar neste domingo, 13, na orquestra, no Teatro Castro Alves.