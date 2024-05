Baiana diz ter perdido R$ 160 mil em estelionato sentimental | A TARDE

A professora de Teixeira de Freitas, Núbia Araújo, de 48 anos de idade, se diz vítima de estelionato sentimental, cometido pelo ex-namorado. Os empréstimos fornecidos por Núbia para o então companheiro somaram ao menos R$ 160 mil.



Os dois começaram uma relação a distância, com Núbia morando em Teixeira de Freitas, que fica no extremo sul baiano, e seu então namorado morando em São Mateus, no Espírito Santo. A distância entre as duas cidades é de 148 km.

Nos primeiros encontros, o namorado de Núbia pedia valores menores, alegando que precisava do dinheiro para pagar despesas relacionadas a problemas judiciais.

O caso é investigado pela Polícia Civil. Se comprovada a acusação, o suspeito poderá pegar pena de dez anos de prisão. Com informações da TV Santa Cruz.