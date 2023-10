Barreiras: 27 m³ de madeira são apreendidos na BR-242 | A TARDE

Durante operação realizada nesta quinta-feira, 12, no km 800, da BR 242, município de Barreiras (BA), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou apreendeu 27 m³ de madeira sendo transportada de forma irregular. Um homem de 33 anos vai responder pelo crime.

Após os agentes solicitarem os documentos necessários, constatou-se que a carga totalizava 27,846 metros cúbicos, representava um valor acima da tolerância de 10% estabelecida na Instrução Normativa do IBAMA. Além disso, ao examinar de forma minuciosa a carga, os agentes descobriram divergências nas espécies descritas nos documentos com as que eram transportadas.

As irregularidades, observadas no transporte, apontaram para a ocorrência de transporte, aquisição e venda de madeira sem licença válida. Diante das informações, o caminhão e a carga permanecem retidos no pátio conveniado próximo ao Posto PRF de Barreiras, à disposição do órgão ambiental competente.



Foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência e o autor se comprometeu a comparecer ao Juizado Especial Criminal