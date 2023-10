Batida entre carro e carreta deixa duas pessoas mortas e outra ferida | A TARDE

Duas pessoas morreram e uma terceira ficou gravemente ferida em um acidente entre um carro e uma carreta na BR-101, na região de Itapebi, cidade no sul da Bahia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida aconteceu no sábado, 30.

O fundo veículo ficou completamente destruído, com pedaços do banco e da mala, além de roupas que estavam dentro do carro, espalhados pela pista. O carro envolvido no acidente tinha placa do Rio de Janeiro.



As duas pessoas que morreram estavam dentro do carro de passeio. Elas foram identificadas como Antônio Costa da Silva, de 57 anos, e Leidiane Costa dos Santos, de 41 anos. O ferido também estava dentro do veículo, mas não teve o nome revelado.

Ainda não há informações sobre a causa da batida. Os corpos de Antônio e Leidiane foram levados para o Departamento de Polícia Técnica e liberados na manhã deste domingo, 1º.

O motorista da carreta, que tem placa do município de Juiz de Fora, em Minas Gerais, não ficou ferido.