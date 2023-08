Batidas de carros em postes deixaram 400 mil baianos sem energia

Um levantamento da Coelba apontou que 406 mil consumidores baianos foram prejudicados e ficaram sem energia em 2023, por causa de colisões de carros em postes. Segundo dados da concessionária, cerca de 1,9 mil ocorrências foram registradas por causa desses acidente na Bahia este ano.

>>> Vídeo: caminhonete arranca poste no bairro de Stella Maris

O volume de ocorrências registradas no mesmo período de 2022 foi próxima ao apurado neste ano, cerca de 1,9 mil. No entanto, a Coelba afirma que o número de clientes impactados foi maior (431 mil). A explicação para a diminuição em 2023 está na ampliação de tecnologias instaladas na rede elétrica, como o self-healing.

De acordo com a Coelba, o atendimento para esse tipo de serviço demora, no mínimo, quatro horas, por causa da complexidade operacional para a substituição de um poste, que frequentemente exige a recomposição de cabos e cruzetas. Com o self-healing, porém, o consumidor não precisa esperar a conclusão, tendo a sua energia restabelecida em menos de um minuto.

A maior prevenção, porém, vem da conscientização do motorista e na adoção da direção defensiva para evitar acidentes. Seguir as leis e regras do trânsito, respeitar os limites de velocidade, atentar à sinalização e não ingerir bebida alcoólica ao dirigir são algumas das orientações dos principais órgãos relacionados ao assunto.

Sobre o “self-healing”

O “self-healing” é uma tecnologia aplicada aos equipamentos automatizados da concessionária. São implantadas lógicas de reconfiguração automática que permitem retomar o fornecimento de energia de uma área interrompida em até 60 segundos.

Quando detectam uma interferência, que pode ser causada por acidentes de veículos, queda de árvores, efeitos climáticos ou até mesmo animais, o "self - healing" permite isolar automaticamente a região afetada e reconecta a rede por um caminho alternativo, garantindo o retorno imediato do serviço.

A automação baseada na tecnologia "self-healing" permite que o menor número possível de clientes seja impactado por uma interrupção. Essas e outras tecnologias utilizadas pela Neoenergia Coelba estão conectadas ao sistema do Centro de Operações Integradas (COI) da Neoenergia, contribuindo para um atendimento mais rápido e seguro aos baianos.