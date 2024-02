Bebê de três semanas morre por asfixia após amamentação | A TARDE

Uma bebê de 21 dias morreu de asfixia em Itabuna na madrugada deste sábado, 27, pouco depois de ser amamentada pela mãe.



Merlia Vitória nasceu saudável após uma gestação de oito meses e não havia tido nenhum problema até então. Ao perceber que a filha estava sem respirar, a mãe de Merlia, Vitória Nazário Pereira, de 19 anos, ligou para o número 192, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Acompanhada do marido, que é pai de Merlia, Vitória seguiu as orientações do Samu e deu tapinha nas costas da bebê, além de fazer respiração boca a boca.

No entanto, quando os paramédicos chegaram ao local, a bebê já estava sem vida. Com informações do blog Verdinho Itabuna.