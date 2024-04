Bebê nasce durante corrida por aplicativo | A TARDE

Uma mulher deu a luz quando estava no carro, em uma corrida por aplicativo, a caminho do hospital., em Feira de Santana,, cidade a cerca de 100 km de Salvador. Maria Heloísa não quis esperar nem a chegada à maternidade e nasceu no banco de trás do veículo por volta das 4h30.

A mãe do bebê, karlet Brito, de 27 anos, começou a sentir as contrações na madrugada. Inicialmente, ela e o companheiro, Antônio Neto, tentaram uma carona com familiares, mas ninguém atendeu. Eles contaram que já estavam desistindo de solicitar o transporte por aplicativo quando o motorista Eder Ribeiro aceitou a corrida. Para os jovens pais, a paciência do condutor fez toda a diferença para mantê-los calmos durante o processo.

O homem de 43 anos disse que nunca passou por algo parecido. Segundo ele, a neném nasceu com apenas dois minutos de viagem.

Com 3,1 kg e medindo 49 centímetros, Maria Heloísa passa bem e deve receber alta em breve.