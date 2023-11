Bombeiros seguem no combate a incêndio na Base Florestal Sul | A TARDE

Mais de 50 bombeiros, além de 10 viaturas dão apoio no combate e prevenção aos incêndios florestais na Base Florestal Sul, que atingem os municípios de Prado, Itamarajú e Mucurí.

A “Operação Florestal 2023” foi lançada em no último mês de julho, e acontece através do Programa Bahia Sem Fogo da Secretaria do Meio Ambiente (Sema), que dá apoio as ações também com aeronaves modelo Air Tractor. Além dos bombeiros, os combates podem contar com o apoio de helicóptero do Graer, da PMBA e de brigadistas do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e brigadistas voluntários dos municípios próximos às regiões atingidas.

"Atuamos de acordo com as necessidades de cada base, e neste momento a que inspira maior atenção é a Sul. Por isso estamos enviando mais apoio para aquela região. Também já dispomos, através do Programa Bahia Sem Fogo da Secretaria do Meio Ambiente, de dois aviões modelo Air Tractor, que já iniciaram o lançamento de água", explicou o comandante-geral do CBMBA, coronel BM Adson Marchesini.