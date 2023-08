BRs 324 e 116 tem novas tarifas de pedágios autorizadas pela ANTT

A partir de 0h desta quarta-feira, 26, passam a valer as novas tarifas das praças de pedágio administradas pela ViaBahia. São elas as BR-324 – Rodovia Eng° Vasco Filho e BR-116 – Rodovia Santos Dumont. A medida foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira, 25, autorizada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Com a decisão, o valor da tarifa básica para veículos de passeio passará de R$ 5,50 para R$ 5,90, na BR-116, e de 3,20 para R$ 3,30, na BR-324.

A aplicação dos novos valores, que já deveria ter ocorrido desde 07 de dezembro de 2022, considera a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no período, conforme define o Contrato de Concessão.

No período de abril de 2010 a junho de 2023, a ViaBahia atendeu a mais de 1.2 milhão de ocorrências, através de suas equipes de Inspeção Viária, Guincho, Atendimento Médico e Resgate, todas acionadas por um Centro de Controle Operacional que conta com 147 câmeras de monitoramento.