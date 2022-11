Cai o tempo para abertura de empresas no estado da Bahia

Antes sinônimo de burocracia, o processo de abertura de empresa tem sido cada vez mais facilitado pela digitalização e mecanismos que asseguram maior agilidade no trâmite da documentação. Segundo a Junta Comercial da Bahia (Juceb), o tempo médio para abrir uma empresa no estado caiu de 3 dias e 17 horas para 17 horas, o que permitiu ao órgão sair do último para o sexto lugar no ranking nacional. “Eliminamos os três dias”, sintetizou Marise Chastinet, presidente da Juceb.



Em entrevista ao programa Isso É Bahia da rádio A TARDE FM, nesta terça-feira, 8, Chastinet contou que, para diminuir o tempo de espera, a Junta Comercial treinou servidores por dois meses para que atuem de forma mais eficaz no julgamento de processos, além de buscar aproximar a relação com as prefeituras.

“Hoje, a análise de um processo mais simples, uma abertura mais simples de uma empresa, [dura] de 15 a 30 minutos na Junta Comercial. É lógico que aqueles processos maiores, que são geralmente cooperativas, consórcios, que demanda um tempo maior, de 4 a 5 horas”, explicou.

O processo de abertura de uma empresa envolve a prefeitura da cidade onde a empresa está sediada e a Receita Federal, responsável por fornecer o CNPJ. Com base em toda a documentação, a Junta Comercial faz uma análise e emite o Alvará de Funcionamento por e-mail.

Este ano foram abertas 33 mil empresas e fechadas 20. Assim como a abertura, o fechamento de empresas também se tornou ágil.



“Hoje, o empresário tem a facilidade de abrir e fechar. Aquele empresário que viu que não deu certo, ele automaticamente fecha. Antigamente, era a maior burocracia para fechar uma empresa”, comentou.

Processos 100% digitais

À frente da Juceb desde abril deste ano, Chastinet revelou que pretende impulsionar projeto para que todo o serviço seja 100% digital. Atualmente, o órgão mantém 35 escritórios em diversas regiões da Bahia, que exercem papel fundamental para “modernizar” o atendimento.

“Montamos um projeto-piloto em Feira de Santana, para que após esse projeto, e esteja tudo confirmado, nós vamos introduzir em todas as outras regiões. Conversei que nós precisamos modernizar. Quando você muda tem aquela… ‘Será que vai dar certo?’ Aquela insegurança... E nós tentamos passar a segurança para todos os nossos parceiros. Importante manter esses escritórios regionais para dar suporte às prefeituras, contadores e empresários dessas regiões”.