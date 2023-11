Candidatos ao Enem recebem acolhimento da secretaria de Educação | A TARDE

No segundo dia de provas do Enem reuniu milhares de estudantes da rede estadual de ensino em toda a Bahia para a realização das provas de Matemática e de Ciências da Natureza (Química, Física e Biologia). E, assim como no domingo anterior, os candidatos contaram com atenção especiqal da secretaria de Educação do Estado.

A ação de acolhimento e motivação “Tô com Você no ENEM” distribuiu kits de lanche e adesivos motivacionais.com os estudantes, momentos antes deles entrarem em seus locais de provas. Na capital, por exemplo, a equipe esteve no Colégio Estadual Professor Rômulo Almeida, no bairro do Imbuí, e no Colégio Estadual Edvaldo Brandão Correia, em Cajazeiras, além das estações do metrô, onde os ansiosos concorrentes de preparavam para até cinco horas de provas.

A estudante Mirella Laise Maciel, 17, 3º ano, do Colégio Estadual Marcílio Dias, foi uma das primeiras candidatas a chegar no Colégio Estadual Professor Rômulo Almeida. Ela falou da sua expectativa para as provas e dos planos para o futuro. “Desde os meus dez anos de idade que eu sonho em ser médica e através do Enem eu acredito que possa realizar esse sonho. Eu vou dar o meu melhor para fazer boas provas, pois me preparei bastante estudando na escola e em casa”.

Estudantes receberam adesivos motivacionais antes das provas | Foto: Emerson Santos/SEC

A chefe de gabinete da SEC, Rowenna Brito, esteve presente durante a ação no Colégio Estadual Professor Rômulo Almeida, no bairro do Imbuí. Para ela, “esse é o momento que os estudantes têm para poder ocupar os assentos das universidades. Historicamente esse direito foi negado para a maioria da população e a gente vem com as políticas públicas fortalecendo o Enem, para que o estudante possa chegar à universidade, permanecer nela e concluir o curso”, disse.



A secretária da Educação do Estado, Adélia Pinheiro, participou da ação no município de Valença e ressaltou a importância desse acolhimento para os estudantes. “É um grande orgulho estarmos com um número crescente de candidatos realizando as provas e nós da rede estadual de educação recebemos os nossos estudantes em vários cantos da Bahia e isso é o estado dizendo a todos os nossos estudantes e de outras redes que nós apoiamos e estamos juntos no Enem”.



O gabarito das provas será divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), no dia 24 de novembro e o resultado sairá no 16 de janeiro de 2024.