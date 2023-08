Carro clonado é recuperado pela polícia na estrada de Catu

A Polícia Rodoviária Federal (PRF-BA), recuperou um carro roubado durante uma abordagem no KM 362 da BR-110, no trecho do município de Catu, na Bahia.

De acordo com a polícia, um Chevrolet Prisma foi abordado por volta das 9h de terça-feira, 25. Durante a verificação da identificação dos documentos, os policiais constataram que o carro era clonado e o veículo original tinha uma restrição por roubo registrada em julho deste ano.

Questionado, o condutor informou que comprou o veículo há aproximadamente sete dias e que ainda não tinha feito a transferência para o seu nome. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil competente para adoção das medidas cabíveis.