Casal é vítima de tiros em carro com criança na Bahia | A TARDE

Um homem e uma mulher foram alvejados por tiros quando passavam de carro por uma estrada na região de Vale Verde, zona rural de Porto Seguro. O crime foi registrado no fim da noite de domingo, 3. Os disparos atingiram o motorista nas costas, enquanto a esposa sofreu ferimentos no braço. Uma criança, que estava no veículo, escapou ilesa.

Mesmo ferido, o condutor conseguiu dirigir até o posto da Polícia Rodoviária Estadual na BA-001, onde pediu ajuda. As vítimas foram levadas para o Hospital Luís Eduardo Magalhães, acompanhados por escolta policial.

De acordo com o motorista, ele foi surpreendido pela aproximação de um carro desconhecido quando passava pela estrada que dá acesso ao Parque Nacional Pau Brasil. Os suspeitos efetuaram cerca de cinco disparos.

Não há informações sobre a motivação do crime.