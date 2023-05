Casos de SRAG tem aumento de 20% na Bahia por Influenza

Um boletim divulgado pela Fiocruz apontou aumento no número de internações de crianças em decorrência da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). No estudo, em 13 das 27 unidades federativas, o público infantil é quem mais está apresentando crescimento de casos. Na Bahia, a Secretaria de Saúde do Estado (Sesab) enfatiza o aumento de SRAG por Influenza, que beira os 20% dos casos no quadro etário geral da síndrome no Estado nas últimas 4 semanas epidemiológicas.

O estudo InfoGripe, da Fiocruz, no quadro etário geral, aponta que 19 das 27 unidades apresentam crescimento nos dados a longo prazo (últimas 6 semanas) e de curto prazo (últimas 3 semanas). Também destaca o aumento de casos em crianças no estado do Amazonas, Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Pará, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia e Sergipe. O boletim tem como base os dados do Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe) de janeiro até 8 de maio deste ano.

Na Bahia, nos dados coletados desde janeiro até dia 13 deste mês, foram notificados mais de 3.350 casos de SRAG no quadro etário geral. Desse total de casos, mais de 10% foram confirmados para Covid-19. Já SRAG por influenza, 259 casos foram confirmados. “A gente teve registro de 208 óbitos de SRAG. Desses, 77 foram provocados pelo Covid, 19 por Influenza, 19 por outros vírus respiratórios, 8 por outro agente etiológico e 86 óbitos a gente não identificou o agente”, pontua Vânia Rebouças, coordenadora do Programa Estadual de Imunização.

Ela também pontua que casos de SRAG confirmados pela Covid vem se mantendo estável nas últimas 4 semanas epidemiológicas, mas os casos por Influenza têm sofrido aumento. “Casos de SRAG por Influenza, destaca-se Salvador, com 116 casos”, contou.

Jamilson Batista, 33 anos, acredita que a mudança do tempo afetou a saúde do filho. Ele levou Ismael Santos, 2 anos, para a UPA dos Barris na tarde de ontem. “Ele está com febre, vômito, tossindo, às vezes dor de cabeça”, conta.

